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Çanakkale Ticaret Borsası

17.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,32HTSBuğday (ekmeklik)Kg6,15HTSYoncaKg4,00MTSMısır silajıKg1,20MTSİnek sütüLitre7,00MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Çanakkale borsa

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