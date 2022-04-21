Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece ölümden dönmüş! "Arabanın içi su dolmaya başladı"

Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder (44), sağlığına kavuştu. Şu sıralar Show TV'nin sevilen dizisi 'Oğlum'da 'Demet' karakterine hayat veren Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlattı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK!"

Geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken başlarından geçen bir olayı ile getiren Canan Ergüder, "Yolda yağmura yakalandık. Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı." şeklinde konuştu.

"SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM"

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;

İyiyim, 6. tetkiklerim yapıldı. Her şey yolunda.

Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü...

"KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"