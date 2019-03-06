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Canan Karatay'a canlı yayında sürpriz doğum günü! Özel pastada yok yok

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ÜNLÜLER  | 06.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Sıra dışı diyetleriyle ünlü Prof. Canan Karatay, canlı yayında doğum günü kutladı. Karatay'a yapılan doğum günü pastası ise programın ilgi odağı oldu. İşte o pasta ve içeriği...

Habertürk’te bir programa katılan Prof. Canan Karatay doğum gününü canlı yayında kutladı. Canlı yayında bir pasta ile doğum gününü kutlayan Karatay’a özel pasta yaptırıldığı belirtildi.

KARATAY’IN PASTASININ İÇİNDEKİLER

Pastanın içindeyse, badem unu, kestane unu, hurma püresi, hurma suyu, hindistan cevizi yağı, zeytin yağı, ham kakao, organik yumurta, karbonat, doğal elma sirkesi ve Çankırı kaya tuzunun yer aldığı açıklandı.

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Canan Karatay pasta doğum günü

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