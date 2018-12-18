Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor

Kurtlu meyve yemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Çünkü bütün meyvelerin üstü ilaç ve kimyasal dolu, tarım ilaçları zehirdir. Trans yağ olur ve sizi kanser yapar. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" ifadelerini kullandı.

EMZİREN ANNELERE PALM YAĞI UYARISI



Emziren annelerin palm yağını kullandıktan sonra yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Anne sütünden geçerse çocuk kanser olur tabi, çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor, kanser yaptığı biliniyor. Girdiği miktara bağlı, minik çocuklara palm yağı anneden de geçerse çok kullanıldığı zaman hemen yapar diyemeyiz ama ileride cips yiyorlar, gençler kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor" diye konuştu.

PALM YAĞI İŞLEM GÖRÜNCE KANSER SEBEBİ



Palm yağının palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Bu rafine olduğunda yani işlem gördüğünde, kızartmaya girdiğinde, ısıl işlem gördüğünde, basınç olduğunda bozulur trans yağ olur. Trans yağlar kanserojendir, kalp krizi, Alzheimer ve kanser sebebidir" ifadelerini kullandı.