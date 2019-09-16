Canan Karatay: Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz

Canan Karatay yaptığı açıklamada, zeytinyağının insan vücudu için çok faydalı bir besin olduğunu, insanlara her seferinde "soğuk sıkım zeytinyağı tüketin" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı. Zeytinyağının anne sütü gibi olduğunu aktaran Karatay, kilo aldırmadığını, karaciğer yağını, vücuttaki ağrıları giderdiğini dile getirdi.

Zeytinyağının mide ülserini tedavi ettiğini, bağırsak florasını düzelttiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Karatay, özellikle yaşlıların zeytinyağını sabah akşam bir küçük fincan içmesi gerektiğini bildirdi.

FAYDALARI BİZDEN SENELERCE GİZLENDİ

Türkiye'nin birçok bölgesinde zeytin yetiştirildiğine değinen Karatay, "Toroslarda, Mut'ta, Altınözü'nde, Nizip'te, Artvin'de de zeytin yetiştiriliyor. En önemli zeytinlerden biri de Artvin'de. Genel olarak biz zeytin cenneti içindeyiz. Beynimiz çalışmasın diye zeytin ve zeytinyağının faydası bizden senelerce gizlendi, yasaklandı." diye konuştu.

Kutuya ve pakete girmiş hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Karatay, paketlenmiş ürünlerin aşırı işlem gördüğü için zararlı olduğunu ifade etti. Çocuklara "az yağlı" ibaresi bulunan besinler verildiğine dikkati çeken Karatay, şöyle devam etti: