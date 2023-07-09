Canan Karatay’ın gençlik hali olay oldu! 58 yıl önceki fotoğraflarını görenler şaştı kaldı! "Mankenler yanında halt yemiş"

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sosyal medyada gündem oldu. 79 yaşındaki Canan Karatay'ın gençliği görenleri şaşırttı.

GÜZELLİĞİ AĞIZLAR AÇIK BIRAKTI

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 58 yıl önce çektirdiği fotoğraf tekrar gündem oldu.

Yıllar önce konuk olduğu bir programda fotoğrafı işaret edip 22 yaşında olduğunu söyleyen Canan Karatay'a yönelik sosyal medya yorumları da dikkat çekti.

MANKENLERE TAŞ ÇIKARTAN GÜZELLİK

Sosyal medya kullanıcıları Canan Karatay için, 'Bu ne güzellik hocam', 'Şimdiki mankenler yanında halt yemiş' gibi yorumlar yaptı.

CANAN KARATAY'IN GENÇLİK HALİ

İşte Canan Karatay'ın gündem olan gençlik fotoğrafları:



