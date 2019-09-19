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Canan Karatay Nebahat Çehre açıklamasıyla olay oldu: Karşılaştırmaya kızmıyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

Sosyal medyada sürekli usta oyuncu Nebahat Çehre ile karşılaştırılan hatta Caps'lere bile konu olan Canan Karatay, konu ile ilgili açıklama yaptı. Karatay, "Caps'lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum" dedi.

"Genç ve güzel kalmamın sebebini sağlıklı beslenmek" olarak açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, usta oyuncu Nebahat Çehre ile karşılaştırılıp "Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?" gibi capsler yapılmaya başlanmış, ikili ile ilgili sosyal medya bu gibi esprili paylaşımlarla dolmuştu.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gündemin üst sıralarına yerleşen "Acaba kimi dinlesek" tartışmaları sürerken taraflardan açıklama geldi. Posta'nın haberine göre, Canan Karatay, "Nebahat Hanım çok önemli ve değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye Güzeli. Caps'lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum" dedi.

"PAYLAŞIMLARI GÖRÜNCE UTANIYORUM"

76 yaşında hala güzelliği ile büyüleyen usta oyuncu Nebahat Çehre ise "Canan Hanım'a saygım sonsuz. Hayatını bilime vermiş değerli bir profesör. Caps'leri görünce utanıyorum. Benim sırrım düzenli hayat sürmem."

Karatay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyumKaratay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyum
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Anahtar Kelimeler:
canan karatay nebahat çehre

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