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Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Şarkıcı Candan Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini anlattı.

Erçetin, "Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu.

Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum, çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor." dedi.

Candan Erçetin, yıllardır sahnede gözü kapalı şarkı söylemesinin nedenini açıkladı.

Candan Erçetin

Pandemi süreciyle birlikte sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladığını söyleyen sanatçı, ışık alerjisi nedeniyle sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini anlattı.

Erçetin şunları söyledi:

Erçetin şunları söyledi:
Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor.
Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti.
O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı. Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor.
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