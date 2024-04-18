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    4. Sosyal medya fenomeni Sabrina Low, köpeğini kıyafetin uyması için pembe renge boyayınca tepkilerin odağına yerleşti! "Kıyafetime uysun istedim"

    Sosyal medya fenomeni Sabrina Low, köpeğini kıyafetin uyması için pembe renge boyayınca tepkilerin odağına yerleşti! "Kıyafetime uysun istedim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 14:06
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    22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabrina Low, köpeğinin tüylerini pembe renge boyayınca sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Sosyal medyadan gelen olumsuz tepkilerin üzerine Low çareyi yorumları kapatmakta buldu. Fenomen isim kendisini "Kıyafetime uysun istedim. Onu modaya uygun hale getirdim" diyerek savundu.

    Sosyal medya fenomeni Sabrina Low hayvanının tüylerini pembeye boyadığı bir fotoğraf serisi paylaşınca kullanıcıların tepkilerinin hedefi haline geldi. Fenomen isim gönderisine, "Bu küçük hayvanı seviyorum. O benim partnerim ve yaptığım her şey onu da içeriyor. Kıyafetime uysun istedim. Onu modaya uygun hale getirdim. İnsanlar benim bir canavar olduğumu, bir suçlu olduğumu, saçma şeyler söylediğimi söyledi. O benim oğlum gibi" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü boyanın evcil hayvanın sağlığı üzerinde yaratabileceği olası olumsuz etkilerin altını çizerek hayvanın sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

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    Sabrina Low henüz eleştirilere yanıt vermedi ancak olayla ilgili tartışmalar büyümeye devam ediyor.

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