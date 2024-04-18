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    4. Skandal görüntüler! Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı... Sınıftan kahkaha sesleri yükseldi... Sosyal medyada gündem oldu

    Skandal görüntüler! Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı... Sınıftan kahkaha sesleri yükseldi... Sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 10:37
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinin Winston-Salem bölgesindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan bir öğrenci öğretmenine tokat attığı ve bununla ilgili şaka yaptığı rahatsız edici video internette viral hale geldi. O anlarda sınıf arkadaşları gülerken öğretmenin yüzüne iki kez vuran genç hakkında soruşturma başlatıldı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinin Winston-Salem bölgesinde bir lisede ismi açıklanmayan bir öğrenci sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmene saldırdı. Sınıftaki bir kişi kaydettiği görüntülerde öğrencinin öğretmene iki kez şiddetli bir şekilde tokat attığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

    GÜLÜŞME SESLERİ DUYULDU

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    Videoda gri kapüşonlu ve koyu renk pantolın giyen bir öğrenci tehditkar bir şekilde öğretmenin olduğu masaya yaklaştı. Masada hiçbir şekilde tavrını bozmayan öğretmen öğrencinin ilk tokadıyla sarılmasına rağmen yerinden kalmadan, "Sence bu beni etkiledi mi?" dedi.

    Öğretmenin tepkisi üzerine öğrenci "Sana yeniden vurmamı ister misin?" diye sordu ve yaşlı kadın "Hayır istemiyorum" demesine rağmen ikinci tokat da yüzüne geldi. Gözlükleri yerinden dırlayan öğretmen "Benimle oynamayı bırak" diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntüleri kaydeden diğer öğrencilerin gülüşme sesleri de kameraya yansıdı.

    CEZA ALMAKTAN KURTULAMADI

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    Okul müdürü öğrencinin disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyleyerek, "Hepimiz bu olayın içler acısı ve toplum ve toplum kuruluşları açısından çirkin olduğu konusunda hemfikiriz. Bizi eğitenlerin saldırıya uğraması hepimizi öfkelendirmelidir" dedi.

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