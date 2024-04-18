Markette alışveriş yapan kadının eğilerek eteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandı... Telefonunu göstermemek için direndi

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan ifşa edilen bir taciz görüntüsü kısa sürede kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Kuzey Karolina eyaletinin Greenville bölgesinde bulunan bir markette 21 yaşındaki Thomas Elliott isimli bir müşteri raflara bakmak için eğilen bir başka müşterinin eteğinin altını fotoğraflamak için mağazanın zeminine cep telefonunu koydu.

Taciz anları başka bir kadın müşterinin dikkatini çekti ve o anları kendi cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

İki kadının cep telefonunu göstermemek için ısrar eden Elliott'u polise şikayet etti. Görüntülerin devamında ise polis mağazaya gelerek genç adamı tutukladı.