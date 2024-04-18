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    4. Markette alışveriş yapan kadının eğilerek eteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandı... Telefonunu göstermemek için direndi

    Markette alışveriş yapan kadının eğilerek eteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandı... Telefonunu göstermemek için direndi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 13:34
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina bölgesindeki bir markette yaşanan taciz anları başka bir müşteri tarafından saniye saniye kaydedilerek ifşalandı. 21 yaşındaki Thomas Elliott isimli bir adam raflara eğilen bir kadın müşterinin eteğinin altının fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Telefonunu kadının eteğinin altına gelecek şekilde zemine yerleştiren Elliott başka bir müşteri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan ifşa edilen bir taciz görüntüsü kısa sürede kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Kuzey Karolina eyaletinin Greenville bölgesinde bulunan bir markette 21 yaşındaki Thomas Elliott isimli bir müşteri raflara bakmak için eğilen bir başka müşterinin eteğinin altını fotoğraflamak için mağazanın zeminine cep telefonunu koydu.

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    Taciz anları başka bir kadın müşterinin dikkatini çekti ve o anları kendi cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

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    İki kadının cep telefonunu göstermemek için ısrar eden Elliott'u polise şikayet etti. Görüntülerin devamında ise polis mağazaya gelerek genç adamı tutukladı.

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    Amerika taciz
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