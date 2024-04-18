Başarısız göğüs estetiği kabusu yaşattı! 'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi... Aylardır kapanmayan yaralarıyla: 'Cinayet mahalli gibi görüyor'

MYNET|DIŞ HABERLER 22 yaşındaki model Chloe Rose, başarısız bir şekilde yapılan göğüs estetiği prosedüründen sonra 'göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından söz etti. Manchester'aki bir klinikte tedavi altına alınan Rose, cerrahların göğüslerinden çok fazla deri aldığını ve bu durumun meme uçlarındaki dolaşımı kısıtlayarak nekroza yol açtığını belirtti.

Facebook'tan sağlık durumuna dair yaptığı açıklamasında Rose, "Üç ay önce bugün ameliyata gittim ve üç ay sonra hala vücudumda iki açık yara var. Bu 13 haftalık ağrı, enfeksiyon, travma demek... liste daha da uzayabilir. Bir hafta yaralarım iyileşiyormuş gibi görünüp sonra 10 adım geriye giderken pozitif kalmak çok zordu.Ama sonunda yaraların aslında iyileşme yolunda olduğunu hissediyorum ve yakında işleri düzeltmeye çalışabilirim. Pansumansız uyuyabileceğim günün hayalini kuruyorum." dedi.

Ameliyatından dokuz hafta sonra ilk kez duş almasına izin verildiğini söyleyen Rose, "Dokuz haftadır ilk kez tam bir duş almama izin verildi, kendi saçımı yıkadım ve kuruttum. Çok bunaltıcıydı ve bir cinayet mahalli gibi görünüyordu ama kendimi çok daha iyi hissettim ve aynı zamanda uyumayı da başardım" diye konuştu.