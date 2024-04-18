Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 25 yıldır sırtında duran devasa kistin patladığı anı sosyal medyadan paylaştı! "Bunu izlemeyi midem kaldırmaz"

    25 yıldır sırtında duran devasa kistin patladığı anı sosyal medyadan paylaştı! "Bunu izlemeyi midem kaldırmaz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 15:01
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Bristol şehrinde çekilen görüntülerde Dave Andrew isimli bir adam sırtında 25 yıldır duran devasa kistin patlatıldığı anı paylaştı. Sırtındaki irinin aktığı anı sosyal medyadan paylaşan adamın görüntüsü kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise görüntülerin paylaşılmasına tepki göstererek, "Ben neden böyle bir şey izledim" yorumunu yaptı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Dave Andrew isimli bir adam kızı Kerry'in sırtındaki devasa kitleyi neşter yardımıyla kestiği ve içindeki irini boşalttığı anları paylaştı.

    2

    Babasının son birkaç günde uzandığında sırtında ağrı ve rahatsızlık hissettiğini dile getiren Kerry, "Bu operasyonu evde yapmak zorunda kaldık. 25 yıl önce acil serviste kist boşaltımıştı ama yavaş yavaş geri geldi. Kozmetik bir prosedür olarak sınıflandırıldığı için artık bunu acil serviste yapmıyorlar. Bunu patlatmadan önceki son birkaç günde, uzandığında ağrıdığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Ben de işlemi yapmaya karar verdim" dedi.

    1

    Kisti patlatmak için uzman olduğunu vurgulayan Kerry görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcıları, "Kesinlikle uzman olmayan kişilerin evde tek başına denememesi gereken bir işlem. Göründüğünden daha zor" diyerek uyardı.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler popüler olurken yorum ve beğeni yağmuruna da tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu izlemeyi midem kaldırmaz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç şey ama izlememe engel olamıyorum" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Soyunma kabinindeki gözetleme deliğini böyle ifşa etti

    Soyunma kabinindeki gözetleme deliğini böyle ifşa etti

     Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler...

    Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler...

     Yakalayıp üzerine oturdu! Köpekbalığı intikamını aldı

    Yakalayıp üzerine oturdu! Köpekbalığı intikamını aldı

     Canlı yayında taciz anları! 'O kız olmak istemiyorum'

    Canlı yayında taciz anları! 'O kız olmak istemiyorum'

     Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Öncesinde AVM turu atmışlar

    Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Öncesinde AVM turu atmışlar

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tepki yağdı! "Kıyafetime uysun istedim"Tepki yağdı! "Kıyafetime uysun istedim"
    Eteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandıEteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandı
    'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

    Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

    Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

    Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

    'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"

    'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"

    Eteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandı

    Eteğinin altının fotoğrafını çekmek istedi! Tacizci suçüstü yakalandı

    Tepki yağdı! "Kıyafetime uysun istedim"

    Tepki yağdı! "Kıyafetime uysun istedim"

    Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı

    Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.