25 yıldır sırtında duran devasa kistin patladığı anı sosyal medyadan paylaştı! "Bunu izlemeyi midem kaldırmaz"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Dave Andrew isimli bir adam kızı Kerry'in sırtındaki devasa kitleyi neşter yardımıyla kestiği ve içindeki irini boşalttığı anları paylaştı.

Babasının son birkaç günde uzandığında sırtında ağrı ve rahatsızlık hissettiğini dile getiren Kerry, "Bu operasyonu evde yapmak zorunda kaldık. 25 yıl önce acil serviste kist boşaltımıştı ama yavaş yavaş geri geldi. Kozmetik bir prosedür olarak sınıflandırıldığı için artık bunu acil serviste yapmıyorlar. Bunu patlatmadan önceki son birkaç günde, uzandığında ağrıdığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Ben de işlemi yapmaya karar verdim" dedi.

Kisti patlatmak için uzman olduğunu vurgulayan Kerry görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcıları, "Kesinlikle uzman olmayan kişilerin evde tek başına denememesi gereken bir işlem. Göründüğünden daha zor" diyerek uyardı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler popüler olurken yorum ve beğeni yağmuruna da tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu izlemeyi midem kaldırmaz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç şey ama izlememe engel olamıyorum" yorumunu yaptı.