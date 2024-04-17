Candaş Tolga Işık'ın Kılıçdaroğlu sorusuna Armağan Çağlayan'dan bomba yanıt: Abdullah Gül gibi...

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarına dair konuşan ünlü isim "Seçim sonuçları şaşırtıcıydı. Herkes şaşırdı, bir tek ben şaşırmadım" dedi.

Siyasetten özel hayatına dair pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Armağan Çağlayan "Kılıçdaroğlu’nun kariyerinin geldiği noktada en son artık genel başkanlığı bırakıp Ankara’da ofiste Twitter üzerinden yaptığı siyasete ne diyorsun?" sorusuna da yanıt verdi.

Niye böyle bir tercih yaptığını anlamakta güçlük çekiyorum. Dışarıdan baktığımda kendisini Abdullah Gül gibi bir yerde konumlamasını tercih ederdim ama kendi tercihi. Anladığım kadarıyla bir gün aktif siyasete dönmek istiyor.





