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Candice Swanepoel Kim Kardashian'ın açılışında rol çaldı

21.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrikalı Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel, Kim Kardashian'ı markasının açılış davetindeydi. Ünlü model tamamen transparan elbisesiyle kelimenin tam anlamıyla rol çaldı. Candice Swanepoel her ne kadar iddialı olsa da göğüs uçlarını kapamayı tercih etti.

Candice Swanepoel Kim Kardashian'ın açılışında rol çaldı

Kim Kardashian Miami'deki SKIMS Swim Pop-up Shop'un açılışını yaptı. Geceye ünlü isimler akın ederken model Candice Swanepoel resmen rol çaldı. Candice Swanepoel, yere kadar uzanan transparan detaylara sahip elbisesiyle resmen şov yaptı.

Arkadaşını gecede yalnız bırakmayan model üstü tamamen transparan olan elbisesinin içine bir şey giymemişti. Ancak model gögüs uçlarını ise kapatmayı ihmal etmedi.

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Candice Swanepoel erken yaşta başlayan moda ve güzellik merakı sayesinde 15 yaşında bit pazarında keşfedildi, 16 yaşında günde 5 bin euro’yu aşan paralar kazanarak dünyanın en çok kazanan modelleri arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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