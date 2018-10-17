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Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor! Şoke eden iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Caner Erkin ve eşi Asena Atalay arasında gerginlik tırmanıyor! Caner Erkin çocuğu için verdiği nafakayı Asena'nın ailesine aktardığını iddia etti ve dava açmaya karar verdi

Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor! Şoke eden iddia

Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay’a dava açıyor…

Futbolcunun gerekçesi ise eski eşinin, nafakayı borcu yüzünden kapanan Maslak Sahne’yi yeniden açan babası Oktay Bey’e aktardığı iddiası…

Eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki nafaka krizinde şok gelişme! Saklambaç'ta yer alan haber göre; Mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.

BABASININ BORCUNU ÖDEMİŞ

Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Massk Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden şok bir hamle geldi.

Erkin, iddiaya göre Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.

10 BİN LİRAYI KESECEK...

Futbolcunun, geçtiğimiz yıl kısa süre televizyonda sunuculuk yapan eski eşinin şu an bir işi olmamasını gerekçe gösterdiği öğrenildi. Erkin, Maslak Mashattan'daki merkezin geçtiğimiz günlerde Oktay Atalay tarafından yeniden açılmasıyla eski eşine ödediği aylık 10 bin liralık yoksulluk nafakasının kesilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

PARAYI KENDiNE HARCIYOR

Beşiktaşlı futbolcu, geçtiğimiz aylardaki davada eski eşini "Asena, çocuk için verdiğim parayı kendisine harcıyor" sözleriyle suçlamış ve Çınar'ın velayetinin kendisine verilmesini istemişti.

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