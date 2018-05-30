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Caner Erkin'e Asena Atalay’a açtığı davada bilirkişi raporu şoku

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in çocuğunun velayetini almak için boşandığı eşi Asena Atalay’a açtığı davada mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, “Şu aşamada velayet değişikliğini gerektirir bir durum söz konusu değildir. Davacı baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” denildi

Caner Erkin'e Asena Atalay’a açtığı davada bilirkişi raporu şoku

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin katılmazken, davalı Asena Atalay ile avukatı Beyza Sındıraç hazır bulundu. Mahkeme hakimi tarafların çocukları Çınar’ın velayetine ilişkin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını anlattı.

Hürriyet'in haberine göre; duruşmada söz alan davalı Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç, “Raporu yeni aldık. İnceleyip beyanda bulunmak için süre istiyoruz. Ayrıca ben milletvekili adayıyım. Eğer ki milletvekili olursam avukatlık görevini yapamayacağım. Davayı başından sonuna kadar ben takip ettim. Müvekkilim için büyük bir tedirginlik yaşıyorum. Büyük bir hak kaybı var. Duruşma erkene alınabilir mi?”

Bunun üzerine mahkeme hakimi, “Özel istek olmaz” diyerek davayı 14 Eylül’e erteledi.

''ÇOCUK BABASIYLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTEMEKTEDİR''

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda ise ifadeleri alınan Caner Erkin ile Asena Atalay’ın çocuklarının velayeti konusunda taleplerine yer verildi. Bilirkişi raporunda tarafların çocukları Çınar’ın sahip olduğu koşullardan memnun olduğu ve bu koşullar içerisinde mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelişim yaşadığı anlatıldı.

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Çınar’ın bakımının annesi, anneannesi, bakıcısı ve dedesi tarafından yeterli düzeyde karşılandığının anlatıldığı raporda, “Küçük Çınar, birlikte yaşadığı tüm aile bireylerini ve çevresini olumlu olarak tarif etmektedir. Anne ve babasıyla güven duygusu içerisinde yakın bir ilişki ve etkileşim sürecine sahiptir. Herhangi bir olumsuz duygulanım bozukluğu yoktur. Çocuk babasıyla birlikte daha fazla zaman geçirmek istemektedir. Her ne kadar taraflar karşılıklı suçlayıcı bir dil kullansalar da çocuğun baba ile ilişki ve etkileşimini arttırma yönünde ortak istek ve beklentilere sahip oldukları görülmüştür” denildi.

''VELAYET DEĞİŞİKLİĞİNİ GEREKTİRİR BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

Çocuk ile babası Caner Erkin arasındaki şahsi ilişkinin davacı babanın çalışma koşulları göz önünde tutularak yeniden düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği bilirkişi raporunda, “Davalı Asena Atalay bu konuda olumlu bir tutum sergilemektedir. Davacı Caner Erkin davalı Asena Atalay’ı haberdar etmek suretiyle çocuğun beklentisi doğrultusunda haftada en az iki gün şahsi ilişki kurması mümkündür. Bu nedenle davacı baba ile çocuğu arasındaki şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Öte yandan şu aşamada velayet değişikliğini gerektirir bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

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caner erkin Asena Atalay

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