Caner Erkin’e son aldığı transfer ücreti sorulacak

İstanbul 12.Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç ile davalı Caner Erkin’in avukatları Özge Tokgöz ve Nazlı Kara katıldı.

Mahkeme bir önceki celse davacı Asena Atalay’ın sosyal durumunun araştırılması için çeşitli kurumlara yazılan yazıya cevapların geldiğini tutanağa geçirdi. Mahkeme ayrıca Beşiktaş Spor Kulübüne, Bes Yapım ve Prodüksiyon şirketine, iki ayrı banka ile nafakayı ödeyip ödemediğine dair İstanbul 18. ve 36. İcra dairelerine yazılan yazılara da cevap verilmediğini belirtti.

Mahkeme, davacı Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç'a gelen yazılar için bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Avukat Beyza Sındıraç, “Gelmeyen müzekkereler yenilensin. Davalının avukatının çocuğun kreşten arta kalkan zamanında bir iki saat gittiği oyun yerine ilişkin ödeme belgeleri dosyaya sunmuşlardı. Bizim bunlara itirazımız yoktur. Beşiktaş Spor Kulübü’ne yazılan müzekkerenin aynısının TFF’ye de yazılmasını istiyoruz” dedi.

Bu sırada davalı Caner Erkin’in avukatı Özge Tokgöz’ü sürekli araya girdiğinden mahkeme hakimi tarafından uyarıldı. Mahkeme Caner Erkin’in avukatının ikaza uymaması üzerine duruşmaya bir süre ara verdi.