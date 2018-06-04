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Caner Erkin en sonunda patladı! Asena Atalay hakkında olay iddialar

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Caner Erkin eski eşi Asena Atalay’ın isteklerine isyan etti. Ünlü futbolcu Caner Erkin ile 2 yıl önce boşandığı Asena Atalay arasındaki hukuk savaşı hız kesmeden sürüyor

Caner Erkin en sonunda patladı! Asena Atalay hakkında olay iddialar

Asena Atalay eski eşi Caner Erkin’in boşandıktan bir yıl sonra Şükran Ovalı ile evlenmesi üzerine mahkemeye başvurmuş ve çocuğu için bir dizin hak talebinde bulunmuştu.

Caner Erkin de bunun üzerine 7 yaşındaki oğlu Çınar’ın velayetini talep etmişti.

Geçen hafta görülen velayet davası 14 Eylül’e ertelendi ancak dava ile ilgili sosyal hizmetleri uzmanı ve psikologların hazırladığı raporda Caner Erkin’in eski eşine yönelik kızgın ifadeleri dikkat çekti.

"ALDATILAN BİR ADAMIM"

Duymayan Kalmasın’da yer alan haber göre; ünlü futbolcunun yakın çevresine de konuyla ilgili ‘aldatılan bir adamım. İsteseydim çocuğumun velayetini en baştan alırdım ve beş kuruş da para vermezdim. Ancak velayeti alsaydım da hiçbir zaman oğlumu annesinden ayırmayı düşünmedim. Çünkü çocuğumun psikolojisini her şeyden çok düşünüyorum. Onun bu çirkin hikâyenin içinde olmasını hiç istemiyorum’ dediği öğrenildi.

İLK EVLİLİĞİM YAPTIĞIM BİR YANLIŞTI

Hafta sonu oğlu ile bir araya gelen ünlü futbolcunun ayrıca ‘hayatım boyunca paraya değer vermedim. Kaldı ki, parayı oğlumdan mı esirgeyeceğim? Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını zaten karşılıyorum. Sadece yıllık okul masrafları 50 bin TL ve bu rakam her sene artarak devam edecek. Ben oğlumun annesine her ay nafaka hariç sırf harcaması için ayrıca 10 bin TL para ödüyorum ve bu parayı da ona ömür boyu vereceğim ama o hala oğlumu para için kullanıyor.

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Mesela bir yerdeyim oğlumu taksiyle gönderiyor. Onun parasını bile bana ödetiyor ya da 20 – 30 TL’ye aldığı bir tişörtün parasını bana fatura ediyor.

SÜREKLİ HABER OLMAK İŞİNE GELİYOR

Ben ona zaten fazla fazla para öderken nasıl bir anne ki çocuğunu daha çok para için kullanıyor? Onun bu çirkin isteklerinden fenalık geldi. Bu evlilik benim yaptığım bir yanlıştı ama ortada bir çocuk var.

Ben bunu korumaya çalışıyorum. Oğlumla görmeme bile engel oluyor. Özellikle benim maç ya da antrenman günlerime görüşmeleri denk getirmeye çalışıyor. Oğlumun psikolojisi etkilenmesin diye davaya yayın yasağı aldırmak istedim ama o buna karşı çıktığı için kararı çıkarttıramadım. Sürekli haber olmak işine geliyor galiba’ diye dert yandığı belirtildi.


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