Cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşı eski sevgilisinin adıyla seslenince öfkeden deliye döndü... Yıllar sonra yeni gelişme yaşandı

MYNET-DIŞ HABERLER ABD'nin Florida eyaletinde cinsel birliktelik yaşadığı sırasında sevgilisinin kendisine eski erkek arkadaşının adıyla seslenmesi üzerine cinnet getiren adam dehşet saçtı. 2015 yılında gerçekleşen olayda sinir krizi geçiren adam evi parçaladıktan sonra sevgilisi Nemeth'i karnından bıçaklamıştı. Daha sonrasında ise cani sevgili Lopez, Nemeth'in bağırsaklarını elleriyle çıkartmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Lopez'i kadının bir kan havuzu içinde yatan çıplak cesedi üzerinde ağlarken buldular. Yıllardır devam eden duruşmada Lopez suçunu itiraf ederek katlettiği sevgilisinin ailesinden özür diledi.







