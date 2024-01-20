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    4. Cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşı eski sevgilisinin adıyla seslenince öfkeden deliye döndü... Yıllar sonra yeni gelişme yaşandı

    Cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşı eski sevgilisinin adıyla seslenince öfkeden deliye döndü... Yıllar sonra yeni gelişme yaşandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 2015 yılında Fidel Lopez isimli bir adam, 31 yaşındaki sevgilisi Maria Nemeth'i korkunç bir şekilde katlederek öldürmüştü. Sevgilisinin cinsel birliktelik yaşadıkları sırada kendisine eski sevgilisinin adıyla seslenmesi üzerine öfkeden deliye dönen Lopez, yıllardır devam eden mahkemenin karar duruşmasında bir tercüman aracılığıyla mağdurun ailesinden özür diledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER ABD'nin Florida eyaletinde cinsel birliktelik yaşadığı sırasında sevgilisinin kendisine eski erkek arkadaşının adıyla seslenmesi üzerine cinnet getiren adam dehşet saçtı. 2015 yılında gerçekleşen olayda sinir krizi geçiren adam evi parçaladıktan sonra sevgilisi Nemeth'i karnından bıçaklamıştı. Daha sonrasında ise cani sevgili Lopez, Nemeth'in bağırsaklarını elleriyle çıkartmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Lopez'i kadının bir kan havuzu içinde yatan çıplak cesedi üzerinde ağlarken buldular. Yıllardır devam eden duruşmada Lopez suçunu itiraf ederek katlettiği sevgilisinin ailesinden özür diledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Amerika
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