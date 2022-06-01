Sosyal medya fenomenin açıklamaları olay oldu! “Günlük hayatım seks aşkının etrafında dönüyor”

Sosyal medya fenomeni Kazumi Squirts, aylık abonelik sistemine dayanan bir uygulama üzerinde fotoğraf ve videolarını satarak aylık gelirini taçlandırmayı başardı. Her ay seks partilerine katıldığını söyleyen Squirts,yatak odası paylaşımlarıyla bir kez daha popüler oldu. 24 yaşındaki fenomen isim yetişkin film sektöründe çalışmayı reddederken, sosyal medyadan içerik üretmeye devam edeceğini söyledi.

“NE KADAR İLERİYE GİDEBİLECEĞİMİ GÖRMEK İSTEDİM”

Filtresiz podcast'inde ödüllü yetişkin film yönetmeni Holly Randall ile konuşan Kazumi, günlük hayatının seks aşkı etrafında döndüğünü açıkladı. 19 yaşından beri seks partilerine gittiğini ve eğlence için canlı performansları izlediğini dile getiren fenomen isim, “Para durumum daha iyi olsaydı eğlenmek için bedava cinsel içerikli film çekerdim. Ne kadar ileriye gidebileceğimi görmek istedim. Çünkü bu benim için önemli bir noktaydı. Fantezilerimin de benim bir parçam olduğunu biliyorum” dedi.



