Canını riske atıp uçağın iniş takımına saklanmış! Mucize seyahat: Sebebi pes dedirtti...

Afganistan'dan Hindistan'a ilginç bir yolculuk yapan 13 yaşındaki bir çocuk, Delhi Uluslararası Havalimanı’nda iniş takımı bölmesinde bulundu. Tek başına pistte yürürken fark edilen çocuk, yetkililer tarafından gözaltına alındıktan sonra saatler süren sorgunun ardından geldiği uçakla Kabil’e geri gönderildi.

“Sadece Merak Ettim”

Hindustan Times’ın haberine göre çocuk, güvenlik güçlerine verdiği ifadede bu tehlikeli yolculuğu sadece merak ettiği için yaptığını söyledi. Asıl hedefinin İran olduğunu belirten çocuk, yanlışlıkla Delhi’ye giden uçağa bindiğini aktardı.

Kabil Havalimanı’na gizlice giren çocuk, yolcu grubunu takip ederek uçağın arka iniş takımı yuvasına saklandı. Üzerinde herhangi bir belge bulunmayan çocuğun yanında yalnızca kırmızı renkli küçük bir hoparlör vardı.

UZMANLAR: “HAYATTA KALMASI MUCİZE”

Uzmanlara göre iniş takımı bölmesinde yapılan yolculuklar son derece ölümcül. Düşük sıcaklık ve oksijen eksikliği nedeniyle bu tür yolculuklarda hayatta kalma ihtimali oldukça düşük. Ayrıca iniş sırasında iniş takımlarının açılmasıyla yolcunun düşme riski de bulunuyor.

Daha önce de benzer bir olay 2022 yılında yaşanmış, 22 yaşındaki Kenyalı bir genç, Nairobi’den kalkan bir kargo uçağında Amsterdam’a ulaşmış ve hayatta kalmıştı.