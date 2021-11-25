"Turpun da kavurması mı olurmuş?" demeyin! Çankırı'nın meşhur lezzeti turp kavurması tarifi

Hem lezzeti hem de içerdiği mineraller açısından oldukça zengin bir besin olan siyah turp, bu muhteşem tarif sayesinde çok lezzetli bir yemeğe dönüşüyor. Üstelik bu tarifi yapmak için çok zaman harcamanıza da gerek yok çünkü siyah turp kavurmasını hazırlamak son derece kolay! Karşınızda herkesin çok seveceği ve sofralarda bir lezzet şöleni yaratan turp kavurması tarifi...

TURP KAVURMASI

MALZEMELER

2 adet büyük boy siyah turp

5 bardak sıcak su

1 tatlı kaşığı un

100 gram tereyağı veya 1 çay bardağı zeytinyağı (İsteğe bağlı olarak ikisinden birini tercih edebilirsiniz.)

200-250 gram kıyma

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet büyük boy kuru soğan

3 adet çırpılmış yumurta

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI