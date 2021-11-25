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"Turpun da kavurması mı olurmuş?" demeyin! Çankırı'nın meşhur lezzeti turp kavurması tarifi

25.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağı birçok farklı lezzeti içinde bulundurduğu için dünyadaki çok özel mutfaklar arasında yer alıyor. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye her yöreye ait farklı tariflerin tadına doyum olmuyor. Sizin için Çankırı'ya has nefis bir tarifi paylaşıyoruz. Çankırı'da çokça yapılan ve enfes lezzetiyle damak çatlatan turp kavurması tarifi, tüm ayrıntılarıyla karşınızda!

"Turpun da kavurması mı olurmuş?" demeyin! Çankırı'nın meşhur lezzeti turp kavurması tarifi

Hem lezzeti hem de içerdiği mineraller açısından oldukça zengin bir besin olan siyah turp, bu muhteşem tarif sayesinde çok lezzetli bir yemeğe dönüşüyor. Üstelik bu tarifi yapmak için çok zaman harcamanıza da gerek yok çünkü siyah turp kavurmasını hazırlamak son derece kolay! Karşınızda herkesin çok seveceği ve sofralarda bir lezzet şöleni yaratan turp kavurması tarifi...

TURP KAVURMASI

MALZEMELER

  • 2 adet büyük boy siyah turp

  • 5 bardak sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı un

  • 100 gram tereyağı veya 1 çay bardağı zeytinyağı (İsteğe bağlı olarak ikisinden birini tercih edebilirsiniz.)

  • 200-250 gram kıyma

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 adet büyük boy kuru soğan

  • 3 adet çırpılmış yumurta

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • İlk önce siyah turpları soyup güzelce yıkayın.

  • Temizlediğiniz turpları rendenin iri gözünde rendeleyin.

  • Bir tencereye 5 bardak sıcak su koyun ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip kaynatın.

  • Su kaynadığında içerisine turpları koyun.

  • Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı un serpin ve 10 dakika haşlayın. Haşlarken un eklemek turpun acısının ve kokusunun gitmesine yardımcı olur.

  • Haşlanan turpları tencereden alarak tel süzgeçte iyice süzdürün ve soğumaya bırakın.

  • Soğanları çok ince olacak şekilde doğrayın.

  • Geniş bir tavada kıymayı suyunu verip hafif çekinceye kadar yaklaşık 7-8 dakika kavurun.

  • Tavaya isteğinize göre tereyağını veya zeytinyağını ekleyin.

  • İnce doğradığınız soğanları da ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha kavurun.

  • Ardından tavaya haşlayıp süzdürdüğünüz turpları ilave edin.

  • Tuzu ve karabiberi koyarak yaklaşık 5 dakika daha kavurun.

  • Son olarak yemeğinize bir kapta iyice çırptığınız yumurtaları ekleyin.

  • Tüm malzemeleri karıştırarak yaklaşık 5 dakika daha pişirin.

  • Pişen yemeğinizi ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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