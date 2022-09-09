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Cankurtaran eş anlamlısı nedir? Cankurtaran

09.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cankurtaran kelimesi "can" ve "kurtaran" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Can kelimesi dilimize Farsçadan geçmişken "kurtarmak" kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, cankurtaran kelimesinin eş anlamı nedir?

Cankurtaran eş anlamlısı nedir? Cankurtaran

Cankurtaran birleşik bir kelimedir. Farsça "cân" ve Türkçe "kurtaran" kelimeleriyle oluşmuştur. Cankurtaran kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • (isim) Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans.
  • (isim) Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse.

Cankurtaran kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Anneannemi yere yığılmış bir şekilde görünce hızla cankurtaran aracının gelmesi için hastaneyi aradım.
  • Denizde boğuşan çocukları cankurtaran fark ettiğinde hızlıca suya daldı.
  • Çocukluktan beri tek hayali olan cankurtaranlık mesleğine sonunda sahip olabilmişti.
  • Trafik sıkıştığı için arabalar cankurtarana yer açamadı.
  • Durumu kritik olan hastayı cankurtaran aracında hayata döndürmekten başka çareleri yoktu.
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Cankurtaran kelimesinin eş anlamı nedir?

Cankurtaran kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ambulans"tır. Ambulans kelimesi ise dilimize Fransızca "ambulance" kelimesinden evrilerek girmiştir.

Cankurtaran eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Ambulans geldiğinde herkes sakinleşmiş ve olanları izlemişlerdi.
  • Dedemin kalp krizi geçirdiği sırada hızla ambulansı aradım.
  • Ambulans, trafikte bir oraya bir buraya geçerek hastaneye varmaya çalışıyordu.
  • Trafikte ambulansın sirenini duyan araçlar sağa dizildi.
  • Ambulansta çalışan insanlar aceleyle aşağıda olay yerine indi.
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