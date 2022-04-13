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Canlı canlı yanmak üzereydi! Evsiz hayatından ölümden dönünce kurtuldu

13.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mairead Soledad isimli genç kadın köpeği solo ise evsiz bir yaşam sürüyor ve sokakta yaşıyordu. İkili bundan iki yıl önce İngiltere, Doğu Sussex’teki Hove şehrinde bir saldırıya uğradı. Üzerine benzin dökülmüş halde bir yangına sürüklenen genç kadını ve köpeğini tesadüfen oradan arabayla geçen Sherrie isimli bir kadın ve kızı kurtardı. Soledad şimdi onları arıyor.

Canlı canlı yanmak üzereydi! Evsiz hayatından ölümden dönünce kurtuldu

Üzerine benzin dökülerek bir yangına sürüklendiğini anlatan genç kadın, bir kadın ve çocuğunun onu kurtarıp evlerine götürdüklerini, duş almasına ve karnını doyurmasına yardımcı olduklarını anlattı. Kazanın ardından bir hostele yerleşmesine ve destek almasına da yardımcı olarak onun sokakta devam eden hayatını tamamen değiştirdiler.

TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYOR

Sokaktaki hayatının bitmesinin ardından artık kalacak bir yeri de olan Soledad, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen onu kurtaran bu insanları bulmak istiyor. Genç kadın onlara gerçek bir teşekkür etmek ve güvende olduğunu bilmelerini sağlamak istediğini söyledi.

İNANAMIYOR

Sokakta yaşamanın ne kadar zor olduğunu ve birçok korkutucu şey tecrübelediğini anlatan Soledad bir çadırda kalarak iki kış geçirdiğini söyledi. O günlerin ardından şu anki hayatına inanamadığından bahsetti.

Başına gelenleri, durum ne kadar kötü görünürse görünsün, savaşan herkesin sonunda hayattan bir şey elde edebileceklerine bir kanıt olarak görüyor. Genç kadın şimdi evsizlere yardım etmekte kararlı.


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Anahtar Kelimeler:
yangın İngiltere
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