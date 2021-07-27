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CANLI: Türkiye - İtalya

27.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında mücadele ediyor.

CANLI: Türkiye - İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

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CANLI: (1. SET)

Türkiye: 7

İtalya: 14

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İDDAA'DA FAVORİ İTALYA

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Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde Çin ile ABD mücadelesinin uzun soluklu olması beklenirken, günün programına bakıldığında "Hangi maç uzun sürer?" sorusuna ikinci sırada verilecek cevap, "İtalya-Türkiye" olarak dikkat çekiyor.

Toplam sayı sayısında barem 175.5 olarak belirlendi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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