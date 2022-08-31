Canlı yayın açıp boğazına bıçak saplamıştı! Ortaya çıkan suçları mide bulandırdı

14 yaşı daki bir çocuğu istismar etmekle suçlanan adamın polisler tarafından tespit edilen çocuk istismarına ilişkin suçları mide bulandırdı. Bir çocukla cinsel iletişim kurmaya çalışmak, 13 yaşından küçük bir kızı ve 13-15 yaşları arasında bir başka kız çocuğunu cinsel ilişkiye girmeye teşvik etmekle suçlanan McLoughlin'in, Pazartesi günü mahkemeye çıkacağı bildirildi.

DURUMU STABİL

Kirkby Polis Karakaolu yakınlarındaki bir otoparkta, aracının içinde canlı yayın açıp kendisine zarar vermeye giriştiği korkunç olayın ardından boğazından ağır yaralanan McLoughlin'in, hızla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Memurların tanık sorgulamalarına ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ettikleri belirtildi.



