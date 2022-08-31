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  4. Canlı yayın açıp boğazına bıçak saplamıştı! Ortaya çıkan suçları mide bulandırdı

Canlı yayın açıp boğazına bıçak saplamıştı! Ortaya çıkan suçları mide bulandırdı

31.08.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Merseyside, Kirkby bölgesinde kan donduran bir olay yaşandı. 55 yaşındaki Stephen McLoughlin bir Facebook canlı yayını esnasında boğazına bıçak saplayarak kendisine zarar verme girişiminde bulundu. Olayın ardından kesici alet taşımakla suçlanarak gözaltına alınan McLoughlin'in bir cinsel istismar zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayın açıp boğazına bıçak saplamıştı! Ortaya çıkan suçları mide bulandırdı

14 yaşı daki bir çocuğu istismar etmekle suçlanan adamın polisler tarafından tespit edilen çocuk istismarına ilişkin suçları mide bulandırdı. Bir çocukla cinsel iletişim kurmaya çalışmak, 13 yaşından küçük bir kızı ve 13-15 yaşları arasında bir başka kız çocuğunu cinsel ilişkiye girmeye teşvik etmekle suçlanan McLoughlin'in, Pazartesi günü mahkemeye çıkacağı bildirildi.

DURUMU STABİL

polis89

Kirkby Polis Karakaolu yakınlarındaki bir otoparkta, aracının içinde canlı yayın açıp kendisine zarar vermeye giriştiği korkunç olayın ardından boğazından ağır yaralanan McLoughlin'in, hızla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Memurların tanık sorgulamalarına ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ettikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere çocuk istismarı
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