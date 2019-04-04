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Canlı yayın sırasında kaza yaptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 22:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada canlı yayın sırasında kaza yaptı. O anları böyle görüntüledi.

Direksiyon başında sosyal medyada canlı yayın yapan kadın, kaza yaptığı anı saniye saniye kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya canlı yayın

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