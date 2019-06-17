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Canlı yayın sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken fotoğraf

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da yaşadığı VIP krizi sonrası "Vali bey bize tuzak kurdu'' demişti. İmamoğlu, dün ortak yayın çıkışında objektiflere ''VIP 2'' tabelasıyla takıldı.

Canlı yayın sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken fotoğraf

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam gerçekleşen tarihi açık oturum sonrasında objektiflere ilginç bir şekilde takıldı. İmamoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadaki ‘'VIP 2’’ yazısı dikkat çekti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasında gerçekleşen ortak yayın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ortak yayın çıkışı basın mensupları karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu’nun ‘’VIP 2’’ kapısı önünde çekilen fotoğrafı ilginç görüntüler oluşturdu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu vip vip krizi

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