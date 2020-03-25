Canlı yayın yapan Zeynep Bastık'a dünyaca ünlü futbolcudan mesaj!

Koronavirüs nedeniyle evine kapananlar için ünlü isimler harekete geçti. Sosyal medya hesapları Intagram'dan canlı yayın açarak sevenleriyle buluşuyorlar. Bu ünlülerden biri de Zeynep Bastık oldu. Bastık, Instagram'da canlı yayın yaparken ilginç bir an yaşandı.

Siyah-beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Miralem Pjanic de o futbolculardan birisi... Juventus orta sahasının dinamosu olan 29 yaşındaki yıldız, ünlü türk şarkıcı Zeynep Bastık'ın Instagram'daki canlı yayınına katılarak ilginç ifadeler kullandı. Miralem Pjanic, Bastık'ın yaptığı canlı yayına 'Selamun aleyküm' diyerek giriş yaptı.

Canlı yayında olanlar Pjanic'in yayına katılmasını şaşkınlıkla karşıladı. Pjanic ardından attığı mesajda ise, 'Bu hikayede yanan ben oldum' diyerek takipçilerini bir hayli şaşırttı.



