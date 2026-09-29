Canlı yayına yansıdı, sosyal medya ayağa kalktı! SpaceX uçuşunda UFO paniği

SpaceX, Starship ile tarihi bir uçuşa imza attı. 28 Eylül'de Teksas'taki Starbase üssünden gerçekleştirilen 14. test uçuşunda dev roket ilk kez Dünya yörüngesine ulaştı. Ancak uçuşu canlı takip eden bazı izleyicilerin dikkatini Starship'ten çok, yayının yaklaşık 8. dakikasında ortaya çıkan ve “UFO” olduğu iddia edilen gizemli görüntü çekti.

Starship'in arkasında görülen soluk mavi renkteki hafif kavisli izin ucunda daha parlak beyaz bir noktanın bulunması, görüntünün kısa sürede sosyal medyada yayılmasına neden oldu.

CANLI YAYINDAKİ GÖRÜNTÜ UFO İDDİALARINI BAŞLATTI

Gizemli görüntünün uçuşun yaklaşık 7 dakika 55. saniyesinde belirginleştiği ifade edildi. Canlı yayından alınan ekran görüntülerinin X'te paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı gördükleri şeyin ne olabileceğini tartışmaya başladı.

Bir kullanıcı, SpaceX'in Teksas üzerinde Starship'i takip eden bir “UFO ana gemisini” canlı yayınladığını öne sürdü. Bazıları görüntünün “bir şehirden daha büyük” göründüğünü iddia ederken, bazı kullanıcılar ise gördükleri cismin bir “uzaylı ana gemisi” olduğunu savundu.

Uluslararası Uzay İstasyonu olabileceğini düşünenler de oldu. Ancak görüntüden cismin gerçek büyüklüğünü veya Starship'e olan mesafesini belirlemek mümkün olmadığı için sosyal medyadaki boyut tahminleri doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor.

GİZEMLİ GÖRÜNTÜ İÇİN DAHA BASİT BİR AÇIKLAMA VAR

Sosyal medyada uzaylı teorileri hızla yayılırken görüntü için roket fiziğine dayanan farklı bir açıklama gündeme geldi. X'in yapay zeka asistanı Grok, görüntünün Super Heavy iticisinin Starship'ten ayrılmasının ve geri dönüş manevrasının ardından geride bıraktığı, vakuma yakın ortamda genişleyen egzoz gazıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Yayının daha önceki görüntüleri de bu açıklamanın dayanaklarından biri olarak gösterildi. Uçuştan yaklaşık 6 dakika 35 saniye sonra, Dünya'nın kenarında küçük ve bulanık mavi-beyaz bir gaz bulutunun görülebildiğine dikkat çekildi.

Mühendis Dean Scott da görüntünün Super Heavy'nin motorlarının kapanması ve geri dönüş manevrası sonrasında geride kalan gazla bağlantılı olduğunu değerlendirdi. Scott'a göre gazın yukarı doğru yükseliyormuş gibi görünmesinde Dünya'nın parlak ufkunun görüntüyü başlangıçta gizlemesi etkili oldu.

Görüntüleri yeniden inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları da daha erken dakikalardaki gaz bulutunu fark ettiklerini belirterek bu açıklamaya katıldı.

“BİR ŞEHİRDEN BÜYÜK” GÖRÜNMESİNİN NEDENİ NE?

Görüntünün büyüklüğü de tartışmanın önemli bir parçası oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları cismin devasa boyutlarda olduğunu öne sürse de, görüntüler tek başına böyle bir çıkarım yapmaya olanak vermiyor

Dean Scott ve mühendis Kyle Holl'un değerlendirmelerine göre Dünya'nın parlak ufku, görüntüde bir ölçek yanılsaması yaratmış olabilir. Bu nedenle yayılan gaz bulutu gerçekte olduğundan çok daha büyük bir cisim gibi algılanmış olabilir.

Teknik açıklamalara rağmen sosyal medyadaki uzaylı teorileri devam etti. Bazı kullanıcılar Elon Musk'ı etiketleyerek görüntünün bir “ana gemi” olup olmadığını sorarken, bazıları da olayı esprili “uzaylı” yorumlarıyla paylaştı.

SPACEX VE ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

SpaceX, NASA ve Elon Musk'ın canlı yayındaki söz konusu görüntünün ne olduğuna ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle görüntünün Super Heavy'nin egzoz gazı olduğuna ilişkin yorumlar teknik değerlendirmelere dayanırken, sosyal medyada ortaya atılan “UFO” ve “uzaylı ana gemisi” iddialarını doğrulayan herhangi bir açıklama da yapılmış değil.

Tartışmalar sürerken SpaceX'in asıl gündemi ise Starship'in 14. test uçuşunda yaşanan gelişmelerdi.

13 TEST UÇUŞUNDAN SONRA İLK KEZ YÖRÜNGEYE ULAŞTI

Starship için bu uçuşun en önemli taraflarından biri Dünya yörüngesine ulaşması oldu. Önceki 13 test uçuşunda bunu gerçekleştiremeyen SpaceX, 14. uçuşta dev roketi ilk kez yörüngeye göndermeyi başardı.

NASA Başkanı Jared Isaacman da uçuşun ardından SpaceX'i tebrik ederek Starship'in yörüngeye ulaşmasına ve uçuşun yönetilmesine dikkat çekti.

Starship'in geleceği NASA açısından da önem taşıyor. Dev uzay aracının değiştirilmiş bir versiyonunun 2028 için planlanan Artemis Ay inişinde kullanılması bekleniyor.

SpaceX'in uzun vadeli hedefi ise Starship'i yalnızca uzaya göndermek değil, aracın dikey biçimde yeniden Teksas'a inmesini ve tekrar kullanılmasını sağlamak. Şimdilik Starship'in test uçuşları denize inişle sona eriyor ve araçların kurtarılması planlanmıyor.