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Canlı yayında alev topuna döndü: İki pilot hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada

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Dominik Cumhuriyeti'nde kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşayan özel jet, havalimanına geri dönerek acil iniş yapmaya çalışırken düştü. Alev topuna dönen uçaktaki pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan iş jeti, acil iniş yapmaya çalıştığı sırada havalimanı yakınındaki boş araziye düştü, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) ön raporuna göre, N318JF kuyruk numaralı Gulfstream GALX tipi özel jet, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra motoru arızalandı.

Canlı yayında alev topuna döndü: İki pilot hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada 1

Bunun üzerine acil iniş yapmaya çalışan jet, havalimanı yakınındaki boş araziye düştü.

Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Canlı yayında alev topuna döndü: İki pilot hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada 2

ALEV ALIP ATEŞ TOPUNA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, piste iniş yapmaya çalışan jetin motorundan yoğun duman yükseldiği, ardından jetin alev alarak ateş topuna dönüştüğü görüldü.

Canlı yayında alev topuna döndü: İki pilot hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada 3

Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotlar kalkışın ardından meydana gelen motor arızası nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş prosedürünü başlattı.

Ancak dönüş manevrası sırasında kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalışan ekip, güvenli inişi gerçekleştiremedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
helikopter uçak Jet Ski dominik
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