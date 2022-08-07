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Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapmıştı! Pelin Hürman Armağan Çağlayan'a anlattı

07.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Cin çıkarma seansı' yaparak gündem olan Pelin Hürman Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Hürman kendisine gelenlerden para almadığını o kişilerin gönüllerinden koparak verdiklerini kabul ettiğini söyledi. Pelin Hürman ayrıca "1400 cin kavmini komutlandırabiliyorum. Ve bunu herkes bir gün anlayacak. Gerçekten bu varlıklar var" dedi.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapmıştı! Pelin Hürman Armağan Çağlayan'a anlattı

Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yapmış, içine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini belirtmişti. Şoke eden anlardan sonra büyük tepki gösteren Pelin Hürman Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Hürman "Ben sufilerle çalışıyorum. Rahmani varlıklar. 1400 cin kavmini komutlandırabiliyorum" dedi.

"NAMUSUMA SALDIRILAR OLDU"

Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Zor Ama Yine De Sor' programına katılan Hürman, "Bu herhangi bir cin çıkarma durumu değildi. Kendi kanalımda olsun, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım çünkü ben öyle şeylere normalde karşıyım. Üfürükçülüğe karşıyım. Orada sadece insanların farkındalık kazanmasını sağladım. Başka türlü amacım yoktu. Bu donat olayı üzdü beni. Bazı videolara çok güldüm ama çok da linç yedim çok da hakarete uğradım. Kişilik haklarıma saldırılar oldu. Namusuma saldırılar oldu. İlmim doğuştan gelmekte. Bunun bir okulu yok, bir öğrenimi yok. İnanan olur, inanmayan olur. Bunlar tartışılır. Herkes inanacak beni sevecek diye bir şey yok" dedi.

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Pelin Hürman "Size veya benzer alanlarda faaliyet gösteren kişilere "şarlatan" denince ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"ÇOĞU ŞARLATANA BEN DE KARŞIYIM"

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"'Bir kere hocalık kavramı nedir? 'Hocayım' diyorlar muska yazıyorlar, okunmuş su veriyorlar, 'sirkeli sularla yıkan' diyorlar. Hoca camidedir. Hoca vaaz verir. Çoğu şarlatana evet ben de karşıyım. İnsanlar da benim için bu şekilde düşünebilir. Çünkü o kadar çok bu piyasada böyle insanlar var ki dolandırılıyor. İnsanların çaresizliklerinden yararlanıyorlar. İşin içerisine en başta para girdiği zaman herkes benim için şarlatan ve bozguncudur çünkü bilemezsin ne olacağını yani. İnsanları daha büyük bir kaosun içerisine sokuyorlar. Evet çoğu insan ruhsal durumu sıkıntıda olanlar. Bipolar olanlar var, narsist olanlar var, şizofren hastalığı olanlar var. Bunların hepsi tamamen doktorluk. Tabii ki Rabbine sığınacaksın ama tedavi bilimle olur. Ben 8 yıldan beri bu işin içerisindeyim."
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"BENİM BİR FİYATIM YOK"

Hürman ayrıca konuşmasında "Bakımlardan para almıyorum. Bedeninin içerisindeki kötü enerjiyi def etmeden asla ve asla para almıyorum. Herhangi bir büyü ve sihir olayı için aylarca ben uğraşıyorum ve bunun sonucunda o insanlar ferahlarlarsa kendileri ücret talep ediyor gönüllerinden ne koparsa. Öyle benim bir fiyatım yok" dedi.


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Armağan Çağlayan
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