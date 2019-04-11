Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'

Instagram’da 113 bin takipçisi olan hesabının kapandığını duyuran Jessy Taylor, başka bir becerisi olmadığını söyledi. Eskiden para karşılığı cinsel ilişkiye girerek geçindiğini ancak şimdi Instagram üzerinden para kazandığını kameralar önünde açıklayan Taylor, hesabının kapatılmasına neden olanlara çok kızgındı. Taylor, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'TANIDIĞIM HERKES BENİ SIRTIMDAN BIÇAKLADI'

'Önceden hayat kadınıydım. Her gün soyunurdum. Artık bunu yapmıyorum çünkü bütün paramı internetten kazanıyorum. O hayata geri dönmek istemiyorum. Benim hesabımı silmek isteyen ve bu videoyu gülerek izleyen insanlar, kendinizi benim yerime koyun! Ailem beni terk etti. Tanıdığım herkes beni sırtımdan bıçakladı. 20 bin dolar borcum var, istesem de üniversiteye gidemem.'

'SON İSTEĞİM SOKAKTA UYUŞTURUCU KULLANMAK'

'100 bin takipçim olmadan önce fast food restoranında çalışıyordum. Beni Instagram’a şikâyet etmeyi bırakın. Son isteğim evsiz bir hayat kadını olup sokakta uyuşturucu kullanmak. Şu anki hayatımdan çok mutluyum. Bir işte çalışmama yardımcı olacak hiçbir özelliğim yok. Normal bir işte asla çalışamazdım.'