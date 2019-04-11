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Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 11.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağlayan sosyal medya yıldızı, düzenli bir işte çalışma ihtimalinin olmadığını söyleyerek sosyal medyadan kendisine ulaşanlara sert tepki gösterdi. Ailesi tarafından terk edildiği için hayat kadını olmak zorunda kaldığını söyleyen Taylor, eski hayatına geri dönmek istemediğini söyleyerek sosyal medyadan yaptığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'

Instagram’da 113 bin takipçisi olan hesabının kapandığını duyuran Jessy Taylor, başka bir becerisi olmadığını söyledi. Eskiden para karşılığı cinsel ilişkiye girerek geçindiğini ancak şimdi Instagram üzerinden para kazandığını kameralar önünde açıklayan Taylor, hesabının kapatılmasına neden olanlara çok kızgındı. Taylor, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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'TANIDIĞIM HERKES BENİ SIRTIMDAN BIÇAKLADI'

'Önceden hayat kadınıydım. Her gün soyunurdum. Artık bunu yapmıyorum çünkü bütün paramı internetten kazanıyorum. O hayata geri dönmek istemiyorum. Benim hesabımı silmek isteyen ve bu videoyu gülerek izleyen insanlar, kendinizi benim yerime koyun! Ailem beni terk etti. Tanıdığım herkes beni sırtımdan bıçakladı. 20 bin dolar borcum var, istesem de üniversiteye gidemem.'

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'SON İSTEĞİM SOKAKTA UYUŞTURUCU KULLANMAK'

'100 bin takipçim olmadan önce fast food restoranında çalışıyordum. Beni Instagram’a şikâyet etmeyi bırakın. Son isteğim evsiz bir hayat kadını olup sokakta uyuşturucu kullanmak. Şu anki hayatımdan çok mutluyum. Bir işte çalışmama yardımcı olacak hiçbir özelliğim yok. Normal bir işte asla çalışamazdım.'

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Genç kadın, yayınladığı videoda Instagram hesabının hangi gerekçeyle kapatıldığını söylemedi.

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ABD Florida’da yaşayan Jessy Taylor, yeniden Instagram hesabı açtı. Ancak yalnızca 3 bin civarında takipçiye ulaşabildi.

21 yaşındaki Taylor'un sosyal medya hesabından yayınladığı diğer kareler:

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Anahtar Kelimeler:
hayat kadını fenomen

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