Canlı yayında Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı sözler! Gol sevincinin hikayesi... Mauro Icardi itirafı! ''Ben artık Galatasaray taraftarıyım''

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Portekiz temsilcisi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, canlı yayın platformu olan Kick'te izleyicileri ile buluştu. Takipçileriyle sohbet eden milli oyuncu, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

''SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL''

"Sakatlığım ciddi değil. Koruma amaçlı oyundan çıktım."

''TAKIMDAKİ HERKESLE ARAM İYİ''

Di Maria ile aram çok iyi. Benim Arjantinliler ile aram genelde iyi oluyor zaten. Seviyorum Arjantinlileri. Takımdaki herkesle aram iyi."

''TABİİ Kİ ÜZÜLÜYORUM''

"Ben de sizler gibi artık Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki üzülüyorum ama futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Oradaki insanların üzülmesi daha normal. Takıma destek olmak gerekiyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri atlatabilen çok güçlü bir takımdır. İki maç berabere kalınmış. Düşüşlük bir durum da yok şu anda Galatasaray'da."

GOL SEVİNCİNİN HİKAYESİ

"Bir gün ben restorantta oturuyorum, içeriye Eray hoca ve Fatih hoca girdi. İçerde Harry var dedi. Normalde insan şey der Harry kim? Fatih hoca bir sihrini göremedik dedi. Deplasmana gittik gözlük takmıştım oradan sonra da benzetmeler oldu. Biz de bir sevinç bulalım dedik bunla özleştirelim diye."

ICARDI İLE ARAMIZ İYİ

"Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz"

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN YUNUS AKGÜN'E

"Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten"