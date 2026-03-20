Canlı yayında ölümle burun buruna geldi! Füze yanına düştü

RT muhabiri Steve Sweeney, Lübnan’da canlı yayındayken ölümden döndü. Füzenin metreler ötesine düşmesi kameraya yansıdı.

CANLI YAYINDA DEHŞET ANLARI

Rus devlet kanalı RT adına savaş bölgesinden yayın yapan İngiliz gazeteci Steve Sweeney, Orta Doğu’daki çatışmaları aktarırken korku dolu anlar yaşadı. Sweeney’in roket saldırılarını anlattığı sırada gelen füze sesiyle bir anda panik yaşandı.

Gazeteci yayını keserek kaçmaya çalışırken, füze bulunduğu noktanın hemen arkasındaki köprüye isabet etti. Şiddetli patlama sonrası kamera yere düşerken, etrafa saçılan şarapnel parçaları görüntülere yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırının ardından Steve Sweeney ve kameramanının şarapnel parçalarıyla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. RT yönetimi, iki ismin de hayatta olduğunu duyurdu.