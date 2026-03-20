Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Canlı yayında ölümle burun buruna geldi! Füze yanına düştü

Canlı yayında dehşeti yaşayan RT muhabiri Steve Sweeney, metreler ötesine düşen füzenin patlamasıyla yaralandı. Şarapnel isabet eden gazeteci ve kameramanı hastaneye kaldırılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

RT muhabiri Steve Sweeney, Lübnan’da canlı yayındayken ölümden döndü. Füzenin metreler ötesine düşmesi kameraya yansıdı.

CANLI YAYINDA DEHŞET ANLARI

Rus devlet kanalı RT adına savaş bölgesinden yayın yapan İngiliz gazeteci Steve Sweeney, Orta Doğu’daki çatışmaları aktarırken korku dolu anlar yaşadı. Sweeney’in roket saldırılarını anlattığı sırada gelen füze sesiyle bir anda panik yaşandı.

Gazeteci yayını keserek kaçmaya çalışırken, füze bulunduğu noktanın hemen arkasındaki köprüye isabet etti. Şiddetli patlama sonrası kamera yere düşerken, etrafa saçılan şarapnel parçaları görüntülere yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırının ardından Steve Sweeney ve kameramanının şarapnel parçalarıyla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. RT yönetimi, iki ismin de hayatta olduğunu duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail füze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.