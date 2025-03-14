Canlı yayındaki detay katilini ayağına getirtti! 6.500'den fazla izleyenin gözü önünde katledildi

Japonya'nın popüler sosyal medya fenomeni Airi Sato, binlerce takipçisinin gözleri önünde vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan Kenichi Takano, Sato'ya yaklaşık 13 bin sterlin borç vermiş ve alacağını geri alamayınca öfkeyle peşine düşmüştü.

O DETAY ELE VERDİ

Olay, Sato'nun Japonya'nın metro hatlarında yürürken yaptığı canlı yayında gerçekleşti. Yayında arka planda görünen bir bina, Takano'nun Sato'yu bulmasına olanak sağladı. Takano, 2021'den beri Sato’yu takip ediyor ve borçların geri ödenmemesi nedeniyle yasal yollarla alacağını tahsil edememişti.

ÇIĞLIKLAR CANLI YAYINDA DUYULDU

Saldırı anı, 6.500'den fazla izleyici tarafından canlı yayında izlendi. İzleyicilerden bazıları panik içinde yetkililere haber verdi, genç kadının çığlıkları yayında duyuldu. Polis, olay yerinde bıçak buldu ve Takano'yu gözaltına aldı. Olay sonrası Sato'ya müdahale eden acil servis ekiplerinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.