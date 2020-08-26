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Cannes'da gösterilen BDSM Temalı "Dogs Don't Wear Pants"ten fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İlk gösterimini Cannes’da yapan Dogs Don't Wear Pants (Koirat eivät käytä housuj) filminden fragman yayınlandı.

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Dogs Don't Wear Pants filminden fragman yayınlandı. Finlandiya Sineması'nın örneklerinden biri olan yapım komedi dram türünde. BDSM temalı film, yaşadığı acılar nedeniyle karanlık denilebilecek bir hayata yönelen bir adamın hikayesini konu alıyor.

Koronavirüs öncesinde Cannes Film Festivali'nin yanı sıra Midnight Sun Film Festival, Toronto Film Festival, Strasbourg European Fantastic Film Festival, Helsinki International Film Festival, Fantastic Fest gibi dünyaca ünlü festivallerde gösterime giren yapımın orijinal adı ise Koirat eivät käytä housuja.

Dogs Don't Wear Pants'in oyuncu kadrosunda Pekka Strang, Krista Kosonen, Jani Volanen gibi isimler bulunuyor.

J.-P. Valkeapää'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Dogs Don't Wear Pants'in konusu ise şöyle: Koirat eivät käytä housuja, boğularak vefat eden karısının acısı ile baş etmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Juha, eşinin gözleri önünde boğulmasına şahit olur. Karısının ölümü ile başa çıkamayan Juha, kendisini tam anlamıyla bir türlü toparlayamaz. Genç adamın hayatı, tesadüfen Mona adında bir kadın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Juha, bir süre sonra sahibe Mona’nın emrine girer.

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