Cannes Film Festivali’ne selfie yasağı

Dünyanın en önemli film festivalleri arasında gösterilen Cannes’da bu yıl bazı yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan en ilginci ise kırmızı halıda selfie yasağı.

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux, Fransız sinema dergisi Le Film Français’ye yaptığı açıklamada, filmlerin gösterildiği salonun önünde “istenmeyen bir kargaşa” oluşmaması için izleyicilerin bu yıl kırmızı halı üzerinde selfie çekmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Fremaux “Her şeyden önce bu çok saçma ve garip bir alışkanlık. Böyle bir şeyin festivale gölge düşürmesini istemiyoruz” dedi.

Yasağın hayata geçip geçmeyeği ya da ne kadar etkili olacağı tartışma yarattı.