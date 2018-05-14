Cannes güzelleri! Herkes onlara baktı!

2018 Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında modern zarafeti taçlandıran yeni nesil süpermodeller, sokak görünümlerindeyse tezat bir yol izleyerek milenyum etkisindeki stilleriyle dikkat çekti.

Birkaç sezondur podyumdan sokağa taşan atletizm akımının yeni üyesi bisikletçi şortuna şans veren Bella Hadid, eklektik tavrını bir kez daha öne çıkardı. Sportif görünümünü uzay grisiyle fütüristik alana dahil eden Bella, ince bantlı sandaletleri ve kısa crop top’ıyla gelecekten trend çağrısı yaptı.

Kendall Jenner ise hologramlı pembe mini elbisesiyle Bella’nın milenyum stiline uyumla eşlik ederken, pembe taşlı, deri botlarının maksimalist tavrıyla ters köşe yaptı. Cannes’da kırmızı halı sonrası yüksek doz mutluluklarıyla kameralara poz veren Kendall ve Bella, Fransız Riviera’sındaki Amerikan stilleriyle bir kez daha gecenin yıldızı olmayı başardılar.

