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Cansel Elçin, French Riviera Film Festivali’nden ödülle döndü! “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı

23.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker’in paylaştığı çekimleri Kapadokya’da tamamlanan ‘Bulutlardan Aşağı’ filmi Fransa’dan ödülle döndü. 75. Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan filmin başrol oyuncusu Cansel Elçin, French Riviera Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Cansel Elçin, French Riviera Film Festivali’nden ödülle döndü! “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı

Kapadokya’da çekimleri yapılan bir baba-kız hikayesini konu alan ‘Bulutlardan Aşağı’ filmi French Riviera Film Festivali’nin yıldızı oldu. Cansel Elçin, Cannes Film Festivali'nin çerçevesinde gerçekleştirilen French Riviera Film Festivali’nde 'Bulutlardan Aşağı'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı.

BULUTLARDA AŞAĞI FİLMİNİN KONUSU

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'Su', babasının eve, elinde onun en sevdiği dondurmayla gelmesini bekleyen dokuz yaşında bir kız çocuğudur. Babası, eve geldiğinde sarhoştur ama niyeti hala biricik kızına verdiği sözü yerine getirmektir.Baba - kız, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde bir gece yolculuğuna çıkar. O gece beklenmedik şeyler olur ve 'Su', babasının gerçek kişiliğiyle tanışır. Gerçekle yüzleşen her çocuk gibi 'Su 'da o geceyi hep, onu erken büyüten gece olarak hatırlayacaktır.

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Cansel Elçin
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