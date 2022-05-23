Cansel Elçin, French Riviera Film Festivali’nden ödülle döndü! “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı

Kapadokya’da çekimleri yapılan bir baba-kız hikayesini konu alan ‘Bulutlardan Aşağı’ filmi French Riviera Film Festivali’nin yıldızı oldu. Cansel Elçin, Cannes Film Festivali'nin çerçevesinde gerçekleştirilen French Riviera Film Festivali’nde 'Bulutlardan Aşağı'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı.

BULUTLARDA AŞAĞI FİLMİNİN KONUSU

'Su', babasının eve, elinde onun en sevdiği dondurmayla gelmesini bekleyen dokuz yaşında bir kız çocuğudur. Babası, eve geldiğinde sarhoştur ama niyeti hala biricik kızına verdiği sözü yerine getirmektir.Baba - kız, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde bir gece yolculuğuna çıkar. O gece beklenmedik şeyler olur ve 'Su', babasının gerçek kişiliğiyle tanışır. Gerçekle yüzleşen her çocuk gibi 'Su 'da o geceyi hep, onu erken büyüten gece olarak hatırlayacaktır.



