Cansu Dere'den iddialı paylaşım! Sadakatsiz bitti tatil başladı

Sadakat dizisi ile uzun zaman sonra ekranlara geri dönene Cansu Dere, reyting rekorları kıran dizinin final yapması sonrasında kendini yurt dışına attı. Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği ile yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Melis Sezen ve Caner Cindoruk’la başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından, dizinin Asya’sı Cansu Dere, tatil sezonunu yurt dışında açtı. Instagram da 2.3 milyon takipçisi bulunan Dere’nin, bikini pozlarına yorum yağdı. Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu tatilinden eğlendiği anları da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.



İLK YORUM ROL ARKADAŞINDAN

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ile beraber rol alan Melis Sezn, güzel oyuncunun tatili fotoğrafının altına yaptığı yorumla dikkat çekti. Sezen, arkadaşı Cansu Dere'nin ilgi gören fotoğafına kalpli emoji ile cevap verdi.





