Çanta eş anlamlısı nedir? Çanta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe'de çanta kelimesi, torba ve kese anlamlarına gelir. Çanta Farsçada "boğmak ve dürmek" anlamına gelen "tança" kelimesinden türediği düşünülür ancak bu kesin değildir. Çanta kelimesi geçmişte ilk defa "küçük çanta" anlamıyla Çağatay Türkçesi bir eserde geçmektedir. Daha sonrasında "eşya kesesi, heybe" anlamlarıyla Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde kullanılmıştır.
Çanta, insanların hayatlarında en çok kullandığı eşyaların başında gelir. Dolayısıyla çanta kelimesinin kullanımı da yaygındır. Türkçe kökenli olduğu varsayılan çanta kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamı şu şekildedir:
Çanta kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çanta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, çanta kelimesinden daha az kullanılır. Bu eş anlamlı kelimeler günümüzde farklı anlamda kullanılsalar da çantanın eş anlamlısı sayılabilir. Cümle içerisinde bu eş anlamlıları kullanmadan önce cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir. Çanta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde olabilir: