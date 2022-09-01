Çanta eş anlamlısı nedir? Çanta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe'de çanta kelimesi, torba ve kese anlamlarına gelir. Çanta Farsçada "boğmak ve dürmek" anlamına gelen "tança" kelimesinden türediği düşünülür ancak bu kesin değildir. Çanta kelimesi geçmişte ilk defa "küçük çanta" anlamıyla Çağatay Türkçesi bir eserde geçmektedir. Daha sonrasında "eşya kesesi, heybe" anlamlarıyla Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde kullanılmıştır.

Çanta kelimesinin anlamı nedir?

Çanta, insanların hayatlarında en çok kullandığı eşyaların başında gelir. Dolayısıyla çanta kelimesinin kullanımı da yaygındır. Türkçe kökenli olduğu varsayılan çanta kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamı şu şekildedir:

Kumaş, kösele ve meşin gibi malzemelerden yapılarak boyutu doğrultusunda içine eşyalar konan kap.

Çanta kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Çantasındaki tüm abur cuburları çocuklara verdi.

Yeni sezon çantalarında sadelik ön planda.

Çanta kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çanta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, çanta kelimesinden daha az kullanılır. Bu eş anlamlı kelimeler günümüzde farklı anlamda kullanılsalar da çantanın eş anlamlısı sayılabilir. Cümle içerisinde bu eş anlamlıları kullanmadan önce cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir. Çanta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde olabilir:

Kap

Çuval

Torba

Heybe

Çantanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşyaları taşıyacak küçük kap bile yeter.

Dün torba çok ağır olduğu için yoruldum.

Heybesine tüm eşyalarını sığdırmış.

Çuval sayesinde eşyalar kırılmadan geldi.



