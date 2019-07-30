O kredi kartı şirketinin 106 milyon müşterisinin bilgileri çalındı

Dün gözaltına alınan bilgisayar korsanının müşterilerin adları, adresleri, telefon numaraları, sosyal güvenlik bilgileri, kredi skorları ve kredi kartı limitleri gibi bilgilerini çaldığı ancak kredi kartı numaralarına ulaşamadığı belirtiliyor.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanlığından ABD'de yaklaşık 100 milyon Kanada'da da 6 milyon kişi etkilendi.

Ayrıca ABD'de 140 bin kişinin sosyal güvenlik numaraları ve bunlara bağlı 80 bin banka hesabı numarasının da çalındığı belirtildi.

Kanada'da da 1 milyon müşterinin sosyal güvenlik numaralarının bilgisayar korsanının eline geçtiği kaydedildi.

'KONFİGÜRASYON AÇIĞINDAN YARARLANDI'

Şirketin bilgisayar sistemine sızıldığı 19 Temmuz'da ortaya çıkmıştı. Capital One, hacker'ın şirketin "altyapısındaki bir konfigürasyon açığından faydalandığını" duyurdu.

Capital One, çalınan bilgilerin hırsızlık için kullanılmış olmasına ihtimal vermediğini ancak incelemelere devam edileceğini açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Fairbank yazılı açıklamasında, "Saldırgan yakalandığı için müteşekkirim ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duydum. Müşterilerimizin kaygılarını anlıyor ve onlardan özür diliyorum" dedi.