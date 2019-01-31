Captain Marvel'den heyecanı yükselten kareler

Marvel Sinematik Evreni’nin heyecanla beklenen yeni filmi Captain Marvel'dan yayınlanan yeni kareler heyecan yarattı. Avengers hikayesi ile paralel bir hikayeye sahip olacak olan, Marvel Sinematik Evreni'nin henüz görmediğimiz bir zaman diliminde kendimizi bulacağımız Captain Marvel filminde Carol Danvers kendini iki uzaylı ırkının savaşının ortasında bulacak ve geçirdiği dönüşüm sonrası geçmişini keşfe çıkıyor.
Room (Gizli Dünya) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz.
Brie Larson’a filmde ayrıca Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, ee Pace, Djimon Hounsou, Annette Bening, Clark Gregg, Gemma Chan ve Lashana Lynch gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise Tepetaklak Nelson, It's Kind of a Funny Story ve Mississippi Grind filmleriyle tanınan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstleniyor.
Carol Danvers, geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç bir kadın olarak güvenebileceği tek kişi ile iletişim kuracaktır.
Geçmişini keşfettikçe kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahramanımız, bir yandan da özel klipte de gördüğümüz şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynamaktadır.
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