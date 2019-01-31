Captain Marvel'den heyecanı yükselten kareler

Marvel Sinematik Evreni’nin heyecanla beklenen yeni filmi Captain Marvel'dan yayınlanan yeni kareler heyecan yarattı. Avengers hikayesi ile paralel bir hikayeye sahip olacak olan, Marvel Sinematik Evreni'nin henüz görmediğimiz bir zaman diliminde kendimizi bulacağımız Captain Marvel filminde Carol Danvers kendini iki uzaylı ırkının savaşının ortasında bulacak ve geçirdiği dönüşüm sonrası geçmişini keşfe çıkıyor.

Room (Gizli Dünya) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz.

Brie Larson’a filmde ayrıca Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, ee Pace, Djimon Hounsou, Annette Bening, Clark Gregg, Gemma Chan ve Lashana Lynch gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise Tepetaklak Nelson, It's Kind of a Funny Story ve Mississippi Grind filmleriyle tanınan Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstleniyor.