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Cara Delevingne Gollum’a dönüştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Modellikteki başarısını oyunculukta da sürdüren Cara Delevingne, yayınladığı videoda Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karakterini canlandırdı. Delevingne, esprili paylaşımında tanınmaz haldeydi.

Cara Delevingne Gollum’a dönüştü

Ünlü süper model Cara Delevingne, oyunculuk yeteneğini, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla sergiledi.

Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterini canlandırdığı bir video hazırladı.

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Delevingne’in “set hali” diye yaptığı paylaşımda yeni filmi için saçlarını kazıttığı görüldü.

Dublaj uygulamasını kullanarak oyuncu Andy Serkis'in orijinal sesini taklit eden Delevingne, Gollum karakterinin meşhur “Kıymetlim” repliğini tekrarladı.

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26 yaşındaki İngiliz model, “Neden hala bekar olduğumu anlamıyorum” şeklinde esprili bir not da düştü.

Smeagol olan Gollum, aslında bir hobitti. Anduin Vadileri’nde yaşayan bir tür olan Kılayak Hobbitlerindendi. Ninesiyle mutlu bir hayat yaşamış, sonra kaderi bir gün kuzeni Deagol ile nehirde balık tutarken tamamen değişmiştir.

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Karanlıklar efendisi Sauron’un dünyaya hükmetmek için yarattığı güç yüzüğü, kendi iradesi olduğu söylenen ve karanlık güçler ihtiva eden bir nesneydi. Son İttifak Savaşı’nda Sauron’un parmağını keserek yüzüğü almayı başaran Isildur, aynı zamanda Sauron’un da gücünün neredeyse tamamının tükenmesine yol açmıştı. Ancak Yüzük, Isildur’u da terk etti ve Ferah Çayırlar’daki nehrin içinde uzun yıllar kaldı. Kahramanımız Smeagol ise, kuzeniyle balık tutarken yüzüğü burada bulmuş oldu.

Görünüşte sadece parmağınıza taktığınızda ortadan kaybolmanızı sağlayan sihirli bir yüzük gibi görünen Güç Yüzüğü, daha ilk karşılaştıkları anda Smeagol’ün bir cinayet işlemesine neden olmuştu.

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Yüzükle karşılaşan kuzenlerin birbirine düşmesi çok uzun sürmedi. Barındırdığı tanrısal güç sayesinde Yüzük, Smeagol’un kuzeni Deagol’ü oracıkta öldürerek kendisine sahip olmasını sağladı. Bu olaydan sonra yüzük, uzun yıllar boyunca Smeagol’de kaldı.

Yıllar boyunca kaçıp, Dumanlı Dağlar’ın altında yüzükle beraber sefil bir hayat süren Smeagol, zaman geçtikçe yüzüğün etkileri yüzünden tükendi. Çünkü güç yüzüğü, sahibine uzun bir ömür bahşediyor ve aslında onu tutan kişiye -yüzük taşıyıcısına- sahip oluyordu.

Gollum ismi ise, neredeyse tamamen dönüşmüş bedeninden çıkan sesler yüzünden ona takılan isimlerden biriydi. Konuşurken veya yemek yerken çıkardığı öğürtü benzeri sesler çoğunlukla “Gollum… Gollum…” şeklindeydi!

Öte yandan Victoria Secret defileleriyle ünlenen model Delevingne, 2012 yılında 'Prenses Sorokina' karakterini canlandırdığı Anna Karenina filmi ile sinema dünyasına adımını attı. Oyunculuk kariyerinde hızla ilerleyen Delevinge, Face Of An Angel, Kağıttan Kentler, Pan, "-Suicide Squad: Gerçek Kötüler, London Fields, Tulip Fever, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu gibi birçok filmde yer aldı.

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