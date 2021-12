Cara Delevingne, Only Murders in the Building dizisinin kadrosuna katıldı

Başrollerini Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Dominguez ve Amy Ryan gibi isimlerin paylaştığı Only Murders in the Building 2. sezonunun kadrosuna Cara Delevingne katıldı.

PLATFORMUN EN ÇOK İZLENEN KOMEDİ DİZİSİ OLDU

31 Ağustos'ta dijital platform Hulu'da yayına başlayan dizi 10 bölümlük sezonu devam ederken onay almıştı. Mankenlik kariyeriyle de bilinen Delevigne, hazırlıkları devam eden 2. sezonda sanat eleştirmeni Alice karakterine hayat verecek. İkinci sezonda farklı bir cinayeti konu alacak dizide Alice, kendisini bir gizemin içine çekilmiş olarak bulacak.

İlk sezonuyla Hulu'nın en çok izlenen komedisi olmayı başaran Only Murders in the Building’in ikinci sezon çekimleri henüz başlamadı.

Carnival Row'un 2. sezonuyla da ekrana gelecek Cara Delevingne'in kariyerinde Paper Towns, Anna Karenina, Suicide Squad ve Her Smell gibi yapımlar da bulunuyor.