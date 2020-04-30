MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Koronavirüsü salgınında karantina günlerini arkadaşlarıyla geçiren Cara Delevingne, sosyal medya hesabından, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek telefon numarasını paylaştı.

İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Takipçilerine seslenen ünlü model, “Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin” dedi.

Delevingne’in bu videosundan sonrasını merak içinde bekleyen hayranları gerçekten de ünlü modelin telefon numarasını paylaştığını gördü.

cara5

Ünlü model, profilinde paylaştığı link üzerinden kendisine mesaj atılmasını sağladı.

Paylaştığı linke tıklayıp mesaj atanlar ise gerçekten Cara ile konuşmaya başladılar. Ünlü model, gelen mesajları paylaşmayı da ihmal etmedi. Mesajların içeriğinin çoğu, “Bu gerçekten çalışıyor mu?” sorusunu sorandan, “Cara Delevingne ile mesajlaştığıma inanamıyorum” gibi cümleler olduğu görüldü.

Delevingne, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Acı haberi böyle duyurdu: 'Anne kızın son fotoğrafı...'Acı haberi böyle duyurdu: 'Anne kızın son fotoğrafı...'
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne, Cara Delevingne telefonu,

En Çok Okunan Haberler

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen ve Seren Serengil cenazede yan yana! 'Bülent Hanım beni arayıp...'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

Yasmin Erbil gelen mesajı paylaştı! 'Güzelliğimin...'

Gelen mesajı paylaştı! 'Güzelliğimin...'

Demet Özdemir'den makyajsız güneşlenme pozu

Makyajsız güneşlenme pozu

İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti

Acı haberi böyle duyurdu: 'Anne kızın son fotoğrafı...'

Gül Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

'Huzurla uyuyun ben daha buralardayım...'

Hanin Hussam 'ahlaksızlığa teşvikten' tutuklandı

Tiktok fenomeni 'ahlaksızlığa teşvikten' tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.