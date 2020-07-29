Cardi B’den Kösem Sultan yorumu: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B’nin Osmanlı’ya olan ilgisi ve merakı bitecek gibi değil. Kısa sürede Muhteşem Yüzyıl dizisini bitiren B, şimdi de Kösem Sultan’ı izliyor. Özellikle Twitter üzerinden dizi hakkında yorumlarda bulunan, izleyici ile tartışan rapçi, son olarak Kösem ve Hürrem’i kıyasladı.

“Lanet olsun! Neden senin olmayan bir çocuğu neden tahta çıkarırsın ki! Hürrem bunu asla yapmazdı. Derdi ki “Üzgünüm bebeğim, seni seviyorum ama ölmelisin.”

Cardi B, daha sonra ise Kösem’in beğenmediği bir başka özelliğini de takipçileriyle paylaştı. B sosyal medya hesabında şöyle yazdı: “Kösem’in en sevmediğim huyu da, düşmanlarını öldürmesi uzun zaman alıyor. Çok fazla affedici. Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı.”



