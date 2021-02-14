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Cardi B'den Sevgililer Günü tavsiyesi: Eğer çiçek alırlarsa...

14.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Cardi B'den Sevgililer Günü tavsiyesi: Eğer çiçek alırlarsa...

WAP ve Up isimli şarkılarıyla son dönemde kendinden çokça söz ettiren ABD'li ünlü rapçi Cardi B, Twitter'da hayranlarıyla Sevgililer Günü'ne dair konuştu ve bazı önerilerde bulundu.

Şarkıları kadar sosyal medya paylaşımlarıya da konuşulan Cardi B, bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü tavsiyeleriyle gündemde. Kadınların sevgililerine hediye almalarına dair geleneksel yaklaştığı anlaşılan rapçi, bir hediyeye erkeklerden daha fazla para harcanmaması gerektiğini söyledi.

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"DAHA PAHALI OLMAMALI"

Metro'nun haberine göre Cardi B Twitter'darn yaptığı paylaşımda "Evet! Erkekler de Sevgililer Günü için hediye almayı hak ediyor ancak hediye kadınlara verilecek hediyeden daha ucuz olmalı" dedi.

28 yaşındaki rapçi düşüncesini "Eğer size çiçek alırlarsa siz de onlara ot verin" sözleriyle örneklendirdi.

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