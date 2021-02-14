Cardi B'den Sevgililer Günü tavsiyesi: Eğer çiçek alırlarsa...

Şarkıları kadar sosyal medya paylaşımlarıya da konuşulan Cardi B, bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü tavsiyeleriyle gündemde. Kadınların sevgililerine hediye almalarına dair geleneksel yaklaştığı anlaşılan rapçi, bir hediyeye erkeklerden daha fazla para harcanmaması gerektiğini söyledi.

"DAHA PAHALI OLMAMALI"

Metro'nun haberine göre Cardi B Twitter'darn yaptığı paylaşımda "Evet! Erkekler de Sevgililer Günü için hediye almayı hak ediyor ancak hediye kadınlara verilecek hediyeden daha ucuz olmalı" dedi.

28 yaşındaki rapçi düşüncesini "Eğer size çiçek alırlarsa siz de onlara ot verin" sözleriyle örneklendirdi.

